Стартовые серии Кубка Стэнли продолжаются в Национальной хоккейной лиге. Во время очередного игрового дня встречались действующий обладатель титула Вашингтон Кэпиталз и клуб Каролина Харрикейнз. На сей раз столичные были на голову сильнее соперника на домашнем льду – 6:0.

Стартовые серии Кубка Стэнли продолжаются в Национальной хоккейной лиге. Во время очередного игрового дня встречались действующий обладатель титула "Вашингтон Кэпиталз" и клуб "Каролина Харрикейнз". На сей раз столичные были на голову сильнее соперника на домашнем льду – 6:0.Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шестую шайбу и отдал два голевых паса, его партнер и соотечественник Евгений Кузнецов заработал 2 балла ассистента. Два гола в составе "капиталистов" на счету Бэкстрема, также отличились Коннолли, Уилсон и Дауд. "Вашингтон" повел в серии 3:2.