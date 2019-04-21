Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала Россия 24 прокомментировала ситуацию на Шри-Ланке.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировала ситуацию на Шри-Ланке. В воскресенье утром на острове прогремели шесть взрывов. Террористы привели в действие взрывные устройства в отелях и церквях. По предварительным данным, погибли 160 человек, сотни ранены."На эту минуту среди погибших и пострадавших нет российских граждан, посольство продолжает проверять информацию", — сказала Захарова.По словам представителя МИД, теракты произошли за пределами основных туристических зон.МИД России выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в этот трагический день, добавила Захарова.Захарова напомнила российским туристам о необходимости следить за сообщениями посольства России в Шри-Ланке в социальных сетях.!!!В связи с серией взрывов в Шри-Ланке, в том числе в г. Коломбо, просим российских туристов и проживающих в стране росграждан быть крайне внимательными, избегать мест массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.— Russian Embassy, LKA (@RusEmbSriLanka) 21 апреля 2019 г.Террористы атаковали дорогие отели и три церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа в католическую Пасху.