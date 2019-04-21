В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) состоялись матчи 18-го тура. Клуб Газпром-Югра дважды с одинаковым счетом 5:0 обыграл аутсайдеров из команды БЛиК и стал лидером турнира. Югорцы на 2 очка опережают конкурентов из КПРФ.

В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) состоялись матчи 18-го тура. Клуб "Газпром-Югра" дважды с одинаковым счетом 5:0 обыграл аутсайдеров из команды БЛиК и стал лидером турнира. Югорцы на 2 очка опережают конкурентов из КПРФ.Еще недавно шедшая во главе таблицы "Синара" из Екатеринбурга сенсационно потерпела поражение от другого аутсайдера – команды "Ухта" – 2:3. Правда, вторую встречу уральцы выиграли со счетом 5:2.Результаты других матчей: "Динамо-Самара" – "Тюмень" – 5:2, 2:4, "Новая Генерация" – КПРФ – "Сибиряк" – 4:2, 0:0, "Норильский Никель" – 3:4, 3:4. Положение лидеров: "Газпром-Югра" – 79 очков (36 матчей), КПРФ – 77 (36), "Синара" – 74 (36), "Тюмень" – 74 (36).