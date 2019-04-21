Один из взрывов на Шри-Ланке попал в объектив автомобильного регистратора очевидца. В настоящее время известно, что в результате серии террористических атак погибли 185 человек, еще около 400 числятся пострадавшими, список жертв продолжает расти.

Регистратор очевидца запечатлел момент одного из взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, речь идет о церкви святого Антония.Напомним, что в день празднования католической Пасхи атаке подверглись храмы и отели, еще одна бомба сработала около зоопарка в крупнейшем городе страны — Коломбо.В настоящее время известно о 185 погибших и почти 400 пострадавших, однако цифры не окончательные – список жертв пополняется.Действия террористов уже осудили члены правительства Шри-Ланки, мировые лидеры и общественные деятели.