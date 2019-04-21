В столице Шри-Ланки прогремел седьмой взрыв за день.

В столице Шри-Ланки прогремел седьмой взрыв за день. Предварительно, погибли два человека. По сообщению СМИ, атакован зоопарк в Коломбо. На место ЧП выехали полиция и спасатели. Ранее при шести терактах в церквях и отелях погибли более 185 человек, пишет ТАСС.Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров осудил взрывы на Шри-Ланке и призвал весь мир бороться с терроризмом."Угроза растёт подобно снежному кому. И бороться с терроризмом нужно всем миром, всем странам. Иначе на планете наступит вечная зима без государств и народов", — заявил Кадыров.Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал теракты на Шри-Ланки "нападением на все человечество"."Самым решительным образом осуждаю теракты в день Пасхи на Шри-Ланке", - написал Эрдоган в Twitter.МИД Германии, Бельгии, Польши и Австралии "потрясены ужасными атаками на Шри-Ланке""Они были нацелены против молящихся и путешественников. Ничто не может оправдать этот низменный поступок", — отметил глава МИД ФРГ Хайко Маас.Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс шокирован числом жертв террористических атак на Шри-Ланке. Министр "решительно осуждает эти акты ненависти". К мнению бельгийского коллеги присоединился МИД Польши.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев соболезнует родственникам погибших."Ужасная трагедия в Шри-Ланке", — написал Токаев в Twitter.Токаев призвал к совместной борьбе с терроризмом, у которого "нет границ".