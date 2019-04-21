Полицейские установили, что подозреваемая размещала объявления об оказании услуг через сеть Интернет...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО выявили и пресекли деятельность притона для оказания интимных услуг.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в одном из домов на Щелковском шоссе была задержана 31-летняя приезжая, подозреваемая в организации занятия проституцией. Полицейские установили, что женщина размещала объявления об оказании услуг через сеть Интернет.Также в квартире были задержаны две девушки, которые, предположительно, за денежное вознаграждение оказывали услуги интимного характера. В отношении них был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».По данному факту дознанием ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношение подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73