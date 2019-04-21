В минувшее воскресенье, 20 апреля, Примадонна отметила юбилей в одном из столичных ресторанов. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса и даже политические деятели.

В минувшее воскресенье, 20 апреля, Примадонна отметила юбилей в одном из столичных ресторанов. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса и даже политические деятели.Гости стали прибывать на праздник с четырех часов дня. На снимках, сделанных папарацци, можно увидеть Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Никаса Сафронова, Юрия Николаева, Никиту Преснякова с женой Аленой, Елену Север и многих других.Материал дополняется.