Дочь Примадонны занимается танцами уже с раннего возраста. Недавно Елизавета Галкина похвасталась своими способностями на странице в Instagram.

Дочь Примадонны занимается танцами уже с раннего возраста. Недавно Елизавета Галкина похвасталась своими способностями на странице в Instagram.Накануне в личном микроблоге девочки появился видеоролик, в котором она двигается в розовом платье под ритмичную музыку. Длинные светлые волосы малышки заплели в хвост. "Очаровательный танец Лизы", – написали представители наследницы Аллы Пугачевой.Запись очень понравилась пользователям. Они принялись расхваливать девочку. "Лиза, ты самая красивая девочка в мире", "Прелесть!", "Розовое воздушное облачко!", "Очаровашка", "Артистичная девочка", "Очаровательная бабочка", – написали комментаторы. Многие подписчики поблагодарили певицу за то, что она воспитала такую талантливую наследницу.Но среди восторженных отзывов оказались и негативные. Некоторые комментаторы заявили, что Елизавета Галкина должна расти вне камер и популярности. В противном случае она станет избалованным человеком. "Бедный ребенок! С рождения под прицелом камер! Кому и зачем вы их показываете?", – обратился к Примадонне возмущенный подписчик.Напомним, что сама любит танцевать с дочерью. В конце марта в социальных сетях появилась видеозапись, на которой исполнительница двигается с девочкой под песню Mambo Italiano. Звезда запечатлена в белой блузке и рваных джинсах, а малышка позирует в белом платье. "С мамулей", – гласит подпись к ролику.