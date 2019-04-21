Дмитрий Быков напугал своих поклонников после того, как попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Стали известны последние новости о его состоянии.

Дмитрий Быков напугал своих поклонников после того, как попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Стали известны последние новости о его состоянии.О самочувствии Дмитрия Быкова его супруга Ирина Лукьянова. Судя по ее словам, в его состоянии наметились улучшения.Дмитрий Быков практически пришел в сознание. "Он очень слаб, он очень плохо себя чувствует. Еду в больницу, может быть, там поговорю с врачами и что-то узнаю", – цитирует телеканал "" Ирину Лукьянову. До этого на своей странице в Facebook жена Дмитрия Быкова рассказывала, что он начал слышать людей и реагировать на внешние раздражители.Напомним, 17 апреля Дмитрию Быкову стало плохо во время полета в Уфу, где он должен был читать лекцию. Из самолета писателя сразу же доставили в больницу. Врачи сообщали о крайне тяжелом состоянии литератора.Дмитрий Быков был введен в состояние медикаментозной комы. После этого специалисты решились доставить его в Москву. "Это абсолютно современно оснащенное пространство, где находится множество людей с диагнозами, похожими на диагноз Быкова. Оно напичкано аппаратурой как МКС", – рассказывал о палате литератора в НИИ Бурденко глава редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.Также он рассказал, что в состоянии Дмитрия Быкова заметен прогресс. Помогает литератору и тот факт, что к нему в палату пускают близких.