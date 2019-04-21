На днях состоялся концерт памяти певца Евгения Осина Подари мне счастье. Вечер завершился скандалом.

На днях состоялся концерт памяти певца Евгения Осина "Подаримне счастье". Вечер завершился скандалом.Организатором концерта выступила 13-летняя АнастасияГодунова, которую вокалист считал своей дочерью. Девушка собрала друзей ЕвгенияОсина в элитном столичном ресторане Siberia. Среди гостей были Ирина Тонева,Александр Федорков и многие другие.Отметим, что минимальный чек на четырех человек в этомзаведении стоит порядка 50 тысяч рублей, поэтому собравшиеся много не заказывали.Скромные аппетиты гостей администрацию ресторана не обрадовали. Официантысделали замечание присутствующим, а после предложили скинуться по тысяче рублей, чтобы программа продолжилась. Когдагости концерта отказались выполнить просьбу, им выключили микрофоны. Деньги всеже пришлось отдать.С горем пополам вечер памятиЕвгения Осина состоялся. Названная дочь певца Анастасия Годунова успела исполнить несколько песен и пообщаться спрессой."Хочу, чтобы все знали ипомнили о добрых делах Жени, о его преданной любви к творчеству, музыке и егоучастии в благотворительности. Именно он привил мне любовь к музыке", – рассказала девочка.С журналистами пообщалась и мамаАнастасии – Елена. Женщина отметила, что незадолго до смерти Евгений Осинподарил ее дочери шесть композиций, но оформить их как следует не успел. Получить обещанноеони теперь не могут. Более того продюсер Андрей Разин, который оплачивал похоронымузыканта, грозится подать на 13-летнюю Годунову в суд.Елена рассказала также, что познакомилась с музыкантом в2000 году. И в последнее время была самымблизким человеком."Он считал нас с дочкой своей семьей. К тому же родную Агниюпочти не видел, ее воспитывал отчим. А после смерти начались все эти дрязги.Господин Разин уже на кладбище начал всем рассказывать, что я – самозванка,грязная особа", – цитирует Елену .Мать названной дочериподала несколько исков против Разина. Женщина пытается стрясти спродюсера компенсацию морального вреда.