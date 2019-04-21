В главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге российский боец Алексей Олейник проиграл в первом раунде техническим нокаутом голландцу Алистару Овериму. После боя россиянин назвал причины своего поражения.

В главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге российский боец Алексей Олейник проиграл в первом раунде техническим нокаутом голландцу Алистару Овериму. После боя россиянин назвал причины своего поражения."Хотел бы поблагодарить Алистара. Я старался выжать максимум за 18 дней подготовки, – приводит слова Олейника "Р-Спорт". – Бой начался неплохо, но мне, наверное, не хватило времени на подготовку. Его было крайне мало".Олейник, для которого это поражение 12 в карьере, пообещал, что следующий свой поединок проведет гораздо лучше: "уже через 2-3 месяца я готов выйти против любого оппонента. Надеюсь, что UFC даст мне такой шанс".Напомним, что в этом бою Олейник заменил соотечественника Александра Волкова, который за несколько недель до поединка снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.