Установлено, что злоумышленница увидела, где пенсионерка хранит денежные средства, и похитила их...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Восточный задержали 23-летнюю приезжую, подозреваемую в краже у пенсионерки.В дежурную часть поступило заявление от 85-летней женщины. Пенсионерка рассказала, что к ней в квартиру под видом сотрудницы одной из фирм по установке водных фильтров пришла девушка. После ее ухода потерпевшая обнаружила, что из квартиры пропали денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Установлено, что девушка увидела, где пенсионерка хранит денежные средства, воспользовалась тем, что хозяйка квартиры отвлеклась, и похитила их.По данному факту следствием ОМВД России по району Восточный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73