Актер Владимир Зеленский одержал уверенную победу на выборах президента Украины. Теперь один из главных вопросов – что ждет российско-украинские отношения при новом главе государстве. В штабе комика сделали на этот счет важное заявление.

Актер Владимир Зеленский одержал уверенную победу на выборах президента Украины. Теперь один из главных вопросов – что ждет российско-украинские отношения при новом главе государстве. В штабе комика сделали на этот счет важное заявление.За последние пять лет отношения Москвы и Киева сильно деградировали. Многие из тех, кто отдал голоса за Зеленского, ожидают от него исправления ошибок Петра Порошенко.Актер хорошо знает предпочтения своих избирателей. Контакты с Россией будут налаживаться, передают СМИ заявления из штаба шоумена. Каким образом это будет происходить – покажет время.А тем временем Петр Порошенко признал поражение на выборах. По его словам, он уходит с поста главы государства, но продолжит заниматься политикой. "Буду бороться за Украину", – заявил он.Эксперты не исключают, что против уходящего лидера Незалежной могут завести несколько уголовных дел. В штабе Зеленского отказались комментировать возможность предоставления неприкосновенности Порошенко и его семье."В штабе Зеленского уже открывают шампанское. В другом штабе "похоронная атмосфера", – сообщает Telegram-канал "Дежурный по СНГ".По последним данным экзит-полов, Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов. Петр Порошенко – 24,3%. Об этом заявила в ходе брифинга в Киеве глава фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.Президент Украины избирается сроком на пять лет. Окончательные итоги выборов Центризбирком обязан огласить до 1 мая. А до начала июня должна пройти инаугурация нового главы государства.