На Украине завершается второй тур выборов президента страны. Ранее экзит-полы отдавали уверенную победу актеру Владимиру Зеленскому. Теперь начинают приходить результаты из-за рубежа. Там ситуация складывается прямо противоположная.

На Украине завершается второй тур выборов президента страны. Ранее экзит-полы отдавали уверенную победу актеру Владимиру Зеленскому. Теперь начинают приходить результаты из-за рубежа. Там ситуация складывается прямо противоположная.Любопытную картину показывает голосование на избирательном участке в Австралии. Во втором туре президентских выборов там проголосовали 99 человек.Уверенную победу в стране кенгуру одержал Петр Порошенко. Местные украинцы отдали ему подавляющее число голосов – 72. Владимиру Зеленскому будущее Незалежной доверили лишь 26 человек. Один бюллетень признан недействительным.Впрочем, поводов для радости у Порошенко все равно нет. Голосование в Австралии никак не скажется на общей безрадостной для президента ситуации.Судя по опросам избирателей на выходе с участков, подавляющее большинство украинцев проголосовало за Зеленскому. По некоторым данным, его результат составит около 80%. У Порошенко – около 20%. Разгромное поражение.Как и следовало ожидать, наибольшую поддержку актеру оказали юго-восточные регионы страны. Зеленский получил большинство и на Западной Украине, которая традиционно питала симпатии к Порошенко.Центризбирком Украины отмечает, что граждане в целом голосуют во втором туре активнее, чем в первом. По данным на 15:00 по местному времени (совпадает с московским) на избирательные участки пришли более 45% граждан, имеющих право голоса.Президент Украины избирается на пять лет. Окончательные итоги голосования Центризбирком обязан объявить до 1 мая включительно, а до 3 июня должна состояться инаугурация избранного президента.