Слухи и сплетни, громкие заявления и неожиданные признания – все это российские и зарубежные звезды регулярно поставляют своим поклонникам вне зависимости от дня недели и времени суток. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 апреля 2019 года читайте на Дни.ру.

Слухи и сплетни, громкие заявления и неожиданные признания – все это российские и зарубежные звезды регулярно поставляют своим поклонникам вне зависимости от дня недели и времени суток. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 апреля 2019 года читайте на "Дни.ру".Поклонники Ксении Собчак с подозрением отнеслись к намерению ведущей вырастить из своего сына Платона вундеркинда и полиглота. Выяснилось, что мальчик с ранних лет учит китайский язык.Однако бдительная интернет-публика сочла подобный подход не попыткой всестороннего развития ребенка, а издевательством. Некоторые из них сослались на последние исследования психологов, дескать, перегружать мозг ребенка в раннем возрасте вредно.Бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев начал новую рубрику на "Дни.ру" под названием "Добрый тролль" с рассказа о провалившихся проектах ТНТ "Холостяк" и "Замуж за Бузову". Корень неуспеха этих программ он разглядел в личностях самих главных героев.Солнцев отметил, что зрители раскусили Егора Крида и Ольгу Бузову, которые вместо того, чтобы начать строить отношения, принялись играть на камеру. Эти программы он сравнил с трупом недельной свежести, который "попахивает".Общественность продолжает с крайним пиететом относится ко всем новостям, так или иначе связанным с Юлией Началовой. На этот раз под раздачу попала дочь певицы Алсу.На шоу "Голос. Дети" девочка исполнила композицию "Герой не моего романа". "Грешно использовать песню Юли, тело которой еще не остыло", – решили пользователи Сети.Пожалуй, не существует более внимательного человека, чем обитатель интернета, разглядывающий фотографию той или иной звезды в надежде заметить первые признаки беременности. Пристального взора пользователей Сети не избежала и актриса Елена Захарова.Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором стоит в красном платье на фоне красной ковровой дорожке. Однако этот прием не смутил комментаторов, которые невзирая ни на какие трудности разглядели у нее "торчащий животик" и тут же пришли к выводу, что звезда ждет ребенка.Кажется, журналисты не зря называли юбилей Аллы Пугачевой одним из главных событий года. Рассказывают, что на праздничное застолье певица потратила около миллиона.Гости банкета дорогостоящему меню соответствовали. В частности, на вечеринке Аллы Пугачевой был замечен премьер-министр России Дмитрий Медведев.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 апреля 2019 года, читайте в и специальных .