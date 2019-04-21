Президентская кампания на Украине, за которой следили как за увлекательным шоу, наконец-то завершилась. В 21 час по московскому времени обнародовали данные экзитплолов, по которым можно будет понять настроение жителей Незалежной. Итоги будут подведены через несколько недель. Но уже сегодня Народная артистка Украины Таисия Повалий прокомментировала Дни.Ру первые результаты голосования.

Президентская кампания на Украине, за которой следили как за увлекательным шоу, наконец-то завершилась. В 21 час по московскому времени обнародовали данные экзитплолов, по которым можно будет понять настроение жителей Незалежной. Итоги будут подведены через несколько недель. Но уже сегодня Народная артистка Украины Таисия Повалий прокомментировала "Дни.Ру" первые результаты голосования."Я следила за этой непростой президентской кампанией, переживала за будущее своей страны, волновалась за народ, – уверяет Повалий. – Я надеюсь, сегодня, в Вербное воскресенье, украинцами был сделан правильный и мудрый выбор"."Знакома лично с обоими кандидатами на пост главы страны, хотя о своих личных симпатиях говорить не считаю уместным – стараюсь дистанцироваться от политики, – продолжает Повалий. – Но мне, как и всем, думаю, хочется, чтобы на Украине был мир, чтобы люди жили в достатке, в ладу с самими собой и с соседями, чтобы с уверенностью смотрели в будущее. Надеюсь, президент, которого сегодня выбрала страна, будет заботиться о стариках, детях, развивать науку и культуру. У нас замечательный трудолюбивый народ и он достоин жить хорошо!"Ранее в интервью "Дни.Ру" призналась: "У меня украинские корни, мой дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого (гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный деятель, при котором в XVII веке Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отсоединились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства. – Прим. ред.), поэтому для меня крайне важно, по какой дороге Украина будет идти в ближайшие пять лет".Напомним, общее количество избирателей на территории Украины на 30 ноября 2018 года составило 35 622 943 человек. Еще около 522 тысяч граждан зарегистрировались по месту пребывания в других странах и получили право проголосовать в консульствах и посольствах. Окончательные итоги плебисцита будут подведены не позднее 4 мая 2019 года.