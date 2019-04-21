Православные христиане отмечают 21 апреля праздник Входа Господня в Иерусалим - Вербное воскресенье. Вербное воскресенье предшествует Страстной неделе и традиционно наступает за неделю до Пасхи.

Православные христиане отмечают 21 апреля праздник Входа Господня в Иерусалим — Вербное воскресенье.Вербное воскресенье предшествует Страстной неделе и традиционно наступает за неделю до Пасхи.В Храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию, передает РИА Новости.В храмах принято в этот день раздавать распустившиеся вербные ветки, символизирующие пальмовые ветви, которыми приветствовали Господа жители Иерусалима. Освященные вербы хранят в течение всего года.На Руси издревле в Вербное воскресение совершался обряд "шествия на осляти", когда патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам царь. Но Петр I упразднил патриаршество и обряд исчез.