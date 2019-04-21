Любовный квадрат: потерявший бдительность мужчина уснул после вечера с любовницей. Женщина проверила содержимое его телефона и обнаружила там пылкие послания, адресованные не ей и не законной супруге, а третьей претендентке на место в сердце 44-летнего жителя Стерлитамака.

Разлад в делах сердечных обернулся уголовным делом – на днях в Стерлитамаке женщина разбила машину из мести, момент ДТП попал на видео, сделанное случайным очевидцем.Как сообщает ГТРК "Башкортостан", 21-летняя женщина пришла в гости к своему 44-летнему любовнику. После совместного времяпровождения, сопровождавшегося распитием спиртных напитков, он уснул.В это время его партнерша решила проверить телефон мужчины и обнаружила там пылкие любовные послания, адресованные не ей и не законной супруге любовника, потерявшего бдительность, а загадочной третьей даме.После этого женщина, снедаемая ревностью, вышла во двор и села за руль автомобиля, принадлежащего любовнику, мирно спавшему в квартире. Она врезалась в несколько припаркованных машин и протаранила стену жилого дома.Один из соседей позвонил супруге владельца автомобиля, быстро приехавшей на место инцидента. В итоге вернувшаяся ревнивица обнаружила в квартире не только любвеобильного мужчину, но и его жену.История умалчивает о дальнейшем выяснении отношений, которое, вероятно, последовало после неожиданной встречи, однако известно, что полицейские не остались в стороне от этого сюжета и задержали ревнивую угонщицу на 10 суток за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Примечательно, что женщине не грозит лишение прав, так как у нее их попросту нет.Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".