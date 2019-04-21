Украинский сайт Миротворец удалил из своей базы данных Елену Зеленскую — супругу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Украинский сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных Елену Зеленскую — супругу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Она была внесена в базу данных сайта в субботу, 20 апреля. Причина "попадания в немилость" у создателей сайта — публикации в соцсети Facebook пятилетней давности. Сейчас эта публикация Еленой удалена, но как ранее сообщалось, в ней сообщалось о перемещении украинских войск в Донбассе.На сайте указывалось, что Зеленская внесена в базу "как информатор боевиков". Через сутки запись была удалена.Украинский сайт "Миротворец" называет себя базой, в которую вносятся все, кто "сотрудничает с ополчением Донбасса". Чаще всего там публикуются личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс "без согласия" украинских властей. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка не могут пересечь украинскую границу.