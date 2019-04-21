В матче 24-го тура российской премьер-лиги Зенит на выезде обыграл Краснодар со счетом 3:2. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак поделился впечатлениями от игры своих подопечных в Краснодаре.

В матче 24-го тура российской премьер-лиги "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 3:2. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак поделился впечатлениями от игры своих подопечных в Краснодаре."Очень хорошо начали, создали много моментов в начале, но не смогли забить, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – После забитого мяча стали играть хуже, пропустили не совсем обязательный ответный гол. В дальнейшем обе команды много атаковали. Мы забили и второй, и казалось, что сумасшедший удар Перейры мог свести матч к ничьей, но концовка показала, что мы хотели победить больше. Думаю, это была красивая игра, и я рад, что мы смогли победить".Семак подчеркнул, что еще рано говорить о раскладе в турнирной таблице, так как играть еще долго, а радость игроков после матча была продиктована не самой победой, а тем, насколько сложно пришлось в концовке: "эмоции были связаны с ходом игры. Такой драматичной, интересной, с обилием моментов. И забить на последних минутах… Поэтому и радовались. Это та победа, которая приносит эмоции. Вне зависимости от отрыва в таблице или чего-то еще".Напомним, "Зенит" с 51 очком лидирует в турнирной таблице. В следующем туре "сине-бело-голубые" 24 апреля в подмосковных "Химках" сыграют со столичным "Динамо".