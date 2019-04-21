Российская певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками фотографией, на которой она запечатлена без косметики. Пользователи пришли в восхищение от внешнего облика звезды и принялись признаваться ей в любви.

Российская певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками фотографией, на которой она запечатлена без косметики. Пользователи пришли в восхищение от внешнего облика звезды и принялись признаваться ей в любви.На снимке, опубликованном на странице в Instagram, исполнительница запечатлена в бежевом свитере и зеленой кофте. В подписи к кадру звезда поблагодарила мастера, которые помог ей сделать "идеальные брови". Благодаря помощи эксперта она не побоялась показать поклонниками фото без макияжа. "Можно позволить себе быть без макияжа, если у тебя идеальные брови", – отметила Наталья Подольская.В комментариях к посту пользователи разделились на два лагеря. Одни юзеры пришли в восторг от кадра. По их мнению, исполнительница выглядит гораздо моложе без косметики. "И без макияжа девочка! Совсем молоденькая", "Без макияжа словно школьница", "Красавица и без макияжа!", – отметили восхищенные комментаторы.Другие, наоборот, раскритиковали образ Натальи Подольской и попросили ее удалить кадр. "Убирайте фотку. Неудачное фото", "Некрасивая", "Напугали меня. Больше не публикуйте снимки без макияжа", – заявили подписчики.Напомним, что недавно Владимир Пресняков устроил супруге сцену ревности. В личном микроблоге певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе с артистом Митей Фоминым. "Ты там давай, не заигрывай", – прокомментировал снимок музыкант. поспешила ответить мужу. "Ревнушкин! Не ревнуй", – написала она.