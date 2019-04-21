Такая акция стала для сотрудников больницы и личного состава УВД традицией...

Сотрудники Управления приняли участие в акции по сдаче донорской крови на базе службы крови в городской клинической больнице имени А.К. Ерамишанцева.Такая акция стала для сотрудников больницы и личного состава УВД традицией, ежегодно она проходит в теплой, дружественной атмосфере. Среди решивших оказать помощь были не только те, кто постоянно сдает кровь и уже давно знаком медперсоналу, но и сотрудники, которые впервые пришли на мобильную станцию переливания крови.Стать донором может любой человек, который не имеет серьезных заболеваний. Сотрудники органов внутренних дел регулярно проходят медицинские осмотры и обладают хорошей физической подготовкой, поэтому медики рады видеть в рядах добровольцев полицейских. Как отмечают сотрудники службы крови, все это в сочетании с желанием помогать людям делает их отличными донорами. А полицейские искренне верят в то, что их небольшой вклад в общее дело, возможно, спасет чью-то жизнь.В завершение сдачи крови руководитель отделения трансфузиологии больницы, врач и почетный донор России Елена Сергеевна Хамитова, поблагодарила сотрудников УВД за вклад в развитие донорства.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29