Как минимум шесть взрывов прогремело в церквях и отелях Шри-Ланки. Данные о погибших постоянно обновляются. По последней информации, их более 40. Ранения получили сотни человек.

Как минимум шесть взрывов прогремело в церквях и отелях Шри-Ланки. Данные о погибших постоянно обновляются. По последней информации, их более 40. Ранения получили сотни человек.Взрывы прогремели в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.У одной церкви полностью разрушена крыша.Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.