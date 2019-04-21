Актера Владимира Зеленского, который, по всем прогнозам, выиграет президентские выборы на Украине, хотят сделать английской королевой. В Вашингтоне обсуждают превращение Незалежной в парламентскую республику. Это сведет полномочия главы государства до минимума.

Актера Владимира Зеленского, который, по всем прогнозам, выиграет президентские выборы на Украине, хотят сделать "английской королевой". В Вашингтоне обсуждают превращение Незалежной в парламентскую республику. Это сведет полномочия главы государства до минимума.Сейчас Украина является парламентско-президентской республикой. При этом Петр Порошенко сосредоточил в своих руках большое количество полномочий. В случае перехода на парламентское устройство все рычаги управления перейдут к премьер-министру, а за президентом останутся декоративные функции.Портал Before It's News опубликовал письмо регионального директора Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен представителю Госдепа США по Украине Курту Волкеру. Кахконен сообщает, что в случае победы Зеленского на Украине будет проведена реформа государственного управления по превращению страны в парламентскую республику.Сам актер в ходе предвыборной кампании на этот счет не высказывался. Тем не менее, в письме отмечается, что не против такой перспективы.В этом случае шоумен хоть и займет высший государственный пост, но будет неспособен осуществлять реальную власть в стране из-за недостатка полномочий. Вся власть перейдет к премьер-министру, которым, по словам Кахконен, может стать глава МВД Арсен Аваков. Во всяком случае, в письме говорится о неких договоренностях в пользу его кандидатуры.В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. Для победы и Петру Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов.Глава Незалежной избирается на срок в пять лет. Окончательные итоги голосования Центризбирком обязан объявить до 1 мая включительно, а до 3 июня должна состояться инаугурация избранного президента.