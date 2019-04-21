Генерал-лейтенант запаса Вооруженных сил Украины и кандидат военных наук Игорь Романенко заявил о возможном грядущем развале России, после которого у Киева якобы появится шанс прирасти территориями. Он предлагает соотечественникам дождаться удобного момента.

Генерал-лейтенант запаса Вооруженных сил Украины и кандидат военных наук Игорь Романенко заявил о возможном грядущем развале России, после которого у Киева якобы появится шанс прирасти территориями. Он предлагает соотечественникам дождаться удобного момента.Вот уже почти как 30 лет Украина существует в качестве независимой страны. За это время она так и не смогла добиться более или менее устойчивой экономической и политической самостоятельности. Вместо этого местные политики предлагают населению довольствоваться "мриями" или, говоря по-русски, мечтами.Одна из них, от которой украинская общественность не готова отказаться даже под грузом реальных фактов, опровергающих их предположения, это миф о "скором развале России". Меняются времена года, уходят старые политики, а на их место приходят новые, переформатируется расстановка фигур на геополитической арене, а граждане Украины, как и четверть века назад, все ждут, что "вот-вот" и "со дня на день" их восточный сосед развалится на части."Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться", – решил напомнить соотечественникам этот миф генерал-лейтенант запаса Вооруженных сил Украины и кандидат военных наук Игорь Романенко. Причем, как и во всякой мечте, прикладывать к этому усилия не понадобиться – достаточно лишь дождаться удачных условий."Исторический опыт говорит о том, что ни одна империя не осталась в том виде, к котором она существовала. Рано или поздно все империи разваливаются или переформатируются. Это ждет и Россию. Вопрос лишь в том – когда", – на страницах журнала "Главред" сослался на исторический опыт украинский генерал.И вот, отпуская свою фантазию на волю, заявляет Игорь Романенко, в этот критический момент Украина должна захватить часть российских территорий раньше, чем к ним с востока подберутся китайцы. Для каких целей Китаю вообще затевать экспансию на территорию России, он уточнять не стал.