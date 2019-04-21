Cпециалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.

Cпециалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.Ожидаются околорекордные показатели температуры. Связано это со скандинавским антициклоном, который идет на Москву со стороны Балтики, передает РИА Новости.Неделя в столичном регионе будет солнечной и без осадков, ветер слабый. Дневные температурные показатели могут достигать до 24 градусов тепла, ночами – до плюс 10.