Проезжую часть планируют расширить

Проезжую часть планируют расширитьМост на улице Коровники в Суздале во Владимирской области капитально отремонтируют за 60 миллионов рублей в 2019 году.Напомним, мост был построен 50 лет назад. Ремонт растянется на семь месяцев. С моста демонтируют парапеты, установят ограждения с перилами, снимут покрытие и обновят асфальт на тротуаре и проезжей части. До начала работ рядом вырубят кустарники и уберут пни. После капремонта проезжую часть расширят с семи до девяти метров, а также сделают семиметровые подходы к мосту.