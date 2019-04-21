В Забайкалье спасатели Авиалесоохраны ликвидировали очаги возгорания во всех населенных пунктах. Из-за пожаров более четырехсот человек остались без крова, десятки пострадали.

В Забайкалье спасатели "Авиалесоохраны" ликвидировали очаги возгорания во всех населенных пунктах. Из-за пожаров более четырехсот человек остались без крова, десятки пострадали.Оголенные печные трубы, тлеющий хлам и горы пепла. Это все, что территориально обозначает теперь большую часть села Шара. Беспощадная огненная стихия оставила невредимыми всего лишь 9 домов.Все произошло днем 19 апреля. Шквалистый ветер перенес пламя из горящей степи. Очевидцы говорят — 23 дома в селе Шара не стало буквально за 30 минут.Спасать себя и имущество людям пришлось самостоятельно. Но при столь сильном ветре, говорят, это оказалось бесполезно.Уже ясно, что очаг разрушительного возгорания, от которого пострадало село, возник километров за 50 отсюда – в селе Бутунтай. Специализированные силы были брошены на защиту его и соседнего Чиндагатая. Бутунтай отстояли, а вот во втором селе сгорели три дома, один из которых нежилой. По степи подхваченное ветром пламя добралось до Шары, значительно опередив пожарных.В одночасье жилья лишились 47 человек. Большинство приютили родственники. Часть находится в пункте временного размещения. В здании поселковой администрации собрались те, кто отказались бросать уцелевший скот и остались в селе. Уставшие, с красными от дыма глазами рассказывают главе региона: вместе с домами сгорело все нажитое: животные и птицы, автотехника, мебель, запасы дров и сена.Александр Осипов в первую очередь поручает позаботиться о питании, одежде и комфортном пребывании пострадавших. Уже сегодня в село доставят партию гуманитарной помощи от добровольцев."Везде организована работа комиссии. Я попросил, чтобы они работали оперативнее, быстрее устанавливали ущерб, кто потерял живность, остальное имущество", — говорит временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов.По его поручению, в первую очередь, все пострадавшие от пожаров забайкальцы получат единовременные выплаты — 10 тысяч рублей. Срок — максимум до вторника. Погорельцам, которые полностью утратили имущество, выплатят по 100 тысяч рублей из краевого бюджета. Прорабатывается и вопрос оказания финансовой помощи из федерального центра.