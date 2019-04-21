В полицию поступила информация о том, что в одном из розничных магазинов осуществляется продажа алкогольной продукции молодым людям без проверки документов, удостоверяющих возраст...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Замоскворечье задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.В полицию поступила информация о том, что в одном из розничных магазинов на Большой Пионерской улице осуществляется продажа алкогольной продукции молодым людям без проверки документов, удостоверяющих возраст.Полицейскими был задержан продавец магазина – 55-летний мужчина, проживающий в столице. Выяснилось, что ранее злоумышленник привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60