Японский слепой мореплаватель стал первым незрячим человеком, который смог переплыть Тихий океан. Он провел на яхте почти два месяца.

Японский слепой мореплаватель стал первым незрячим человеком, который смог переплыть Тихий океан. Он провел на яхте почти два месяца.Стартовал в феврале из США и накануне добрался до берегов Японии. С ним был штурман, однако он только сообщал информацию о силе и направлении ветра, а с парусами слепой мужчина справлялся сам.Это, кстати, была вторая попытка. Шесть лет назад японец уже пытался пересечь океан, но тогда яхта столкнулась с китом и перевернулась, а самого путешественника пришлось спасать, сообщает телеканал "Россия 24".