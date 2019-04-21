Мужик стоит в очереди в кассу в супермаркете. Вдруг видит, что из соседней очереди ему машет рукой обалденная блондинка. Высокая, фигуристая, в общем, мечта поэта. Мужик в упор не помнит, где же он познакомился с этой красоткой, и начинает лихорадочно вспоминать.
Красотка подходит к нему, и мужик пытается выспросить у нее намеками, при каких обстоятельствах они встречались.
- Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что вы являетесь отцом одного из моих детей, - отвечает она.
Мужик очумевает и пытается сообразить, когда же в последний раз он был неверен своей жене. Наконец догадка мелькает у него в голове.
- Вы... Вы та самая приглашенная стриптизерша на моем мальчишнике, которую я т.....л на бильярдном столе, в то время, как твоя подружка
стегала меня
еще анекдот!