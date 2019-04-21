21.04.2019

2019-04-21 11:55:42

Завидный жених: Слепаков расстался с женой

Известный продюсер Семен Слепаков разорвал отношения с супругой после шести лет брака. Об этом рассказала Ксения Собчак на шоу "Привет, Андрей".



Во время выпуска телеведущая назвала комедийного актера "завидным женихом". Она заявила, что на передачу нужно обязательно пригласить Семена Слепакова, потому что "он недавно развелся".



Спустя некоторое время Ксения Собчак опровергла свои слова. В личном микроблоге журналистка призналась, что ошиблась. "Девушки, он не развелся, это я напутала", – приводит слова звезды .