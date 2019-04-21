Российская актриса воспитывает маленькую наследницу. Недавно поклонники заподозрили, что Елена Захарова может скоро стать мамой во второй раз.

Российская актриса воспитывает маленькую наследницу. Недавно поклонники заподозрили, что Елена Захарова может скоро стать мамой во второй раз.Актриса появилась на красной дорожке церемонии открытия Московского международного кинофестиваля. Для важного события она выбрала роскошное красное платье.Фотографии с мероприятия быстро разлетелись по Сети. Актер Эммануил Виторган опубликовал совместную фотографию с Еленой Захаровой в личном микроблоге. Многие пользователи обратили внимание на округлившийся живот артистки.Подписчики предположили, что в семье звезды скоро вновь произойдет пополнение, и приняли поздравлять ее с беременностью, передает "". "Она беременна? Животик торчит!", "По-моему, у кого-то округлился животик", "Елену уже можно поздравить?", – поделились своими подозрениями юзеры. Сама артистка пока никак не прокомментировала эти домыслы.Напомним, что вышла замуж за бизнесмена Сергея Мамонтова в 2010 году. В феврале следующего года у пары родилась Анна-Мария. Малышка умерла через восемь месяцев от острой вирусной инфекции. После трагедии супруги приняли решение расстаться. В декабре 2017 года актриса родила дочь. Имя отца наследницы звезда держит в секрете.