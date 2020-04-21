Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по показателям демографического роста. Отмечается, что за последние годы рост численности населения отмечался в 24 регионах России. Еще в 58 регионах за три года численность населения снизилась, а в трех осталась без изменений.

Эксперты РИА "Новости" составили рейтинг российских регионов по показателям демографического роста. Отмечается, что за последние годы рост численности населения отмечался в 24 регионах России. Еще в 58 регионах за три года численность населения снизилась, а в трех осталась без изменений.Ниже мы расскажем о регионах России с самыми высокими показателями прироста населения.1. Республика ИнгушетияРеспублика Ингушетия стала лидером по приросту населения – в период с 2017 по 2019 годы он составил 5,5%. Численность населения в регионе на 1 января 2020 года составила 507,1 тысячи человек. Этот регион отличается традиционно высокой рождаемостью: естественный прирост с 2017 по 2019 годы составил 19,3 тысячи человек. Миграционный прирост составил всего 7 тысяч человек.2. СевастопольВ исследовании отмечается, что наибольший прирост наблюдался в крупных мегаполисах, регионах с высоким уровнем жизни, в регионах с традиционно высокой рождаемостью, а также в развивающихся городах Крыма. Севастополь занял вторую строчку рейтинга: здесь в период с 2017 по 2019 годы прирост населения составил 4,8%. По данным на 1 января 2020 года, численность населения в городе составила 559,1 тысячи человек. При этом прирост произошел за счет приезжих: миграционный прирост за этот период составил 23,9 тысячи человек, в то время как показатель естественной убыли населения составил -3,6 тысячи человек.3. Ленинградская областьВ Ленинградской области ситуация похожа на ситуацию в Севастополе: по общему показателю прироста населения регион вошел в число лидеров, однако этот прирост произошел за счет миграции из других регионов, при этом наблюдалась естественная убыль населения (-28,4 тысячи человек). Общий же прирост населения составил 4,7%. По данным на 1 января 2020 года, численность населения в регионе составила 1875,9 тысячи человек. Миграционный прирост достиг 112,6 тысячи человек.4. Чеченская РеспубликаА вот в Чеченской Республике ситуация прямо противоположная. Здесь прирост населения был достигнут за счет высокой рождаемости: естественный прирост составил 68,5 тысячи человек. Кроме того, миграционная убыль составила 8 тысяч человек. Общая численность населения на 1 января 2020 года составила 1478,7 тысячи человек. Прирост с 2017 по 2019 годы составил 4,5%.5. Тюменская областьТюменская область считается одним из самых благополучных регионов России: здесь наблюдался как естественный прирост населения, так и миграционный прирост. По данным на 1 января 2020 года, численность населения региона достигла 1537,4 тысячи человек. Естественный прирост составил 12,9 тысячи человек, миграционный – 46,9 тысячи человек. Общий показатель прироста населения в регионе – 4%.6. Московская областьМосковская область – еще один регион с высоким показателем миграционного прироста. В период с 2017 по 2019 годы он составил 298,7 тысячи человек. При этом в регионе наблюдается естественная убыль населения (-30,2 тысячи человек). По данным на 1 января 2020 года, общая численность населения в регионе составила 7690,9 тысячи человек. Общий показатель прироста за три года составил 3,6%.7. Республика ТываРеспублика Тыва относится к регионам с высокой рождаемостью – здесь прирост населения произошел за счет естественного прироста в 11,3 тысячи человек. При этом в регионе наблюдалась миграционная убыль (-2,4 тысячи человек). По данным на 1 января 2020 года, общая численность населения в регионе составила 327,4 тысячи человек. Общий прирост за три года составил 2,8%.8. Калининградская областьКалининградская область – еще один регион, в котором прирост населения был достигнут за счет миграции из других регионов. Миграционный прирост составил 32,1 тысячи человек, при этом естественная убыль населения за три года составила 6 тысяч человек. По данным на 1 января 2020 года, численность населения в регионе составила 1012,5 тысячи человек. Общий прирост за три года – 2,7%.9. МоскваВ Москве прирост населения был достигнут как за счет естественного прироста, так и за счет миграционного прироста, причем в большей степени роль сыграла миграция из других регионов. По данным на 1 января 2020 года, общая численность населения в столице составила 12 678,1 тысячи человек. За три года естественный прирост составил 41,6 тысячи человек. Миграционный прирост – 257,3 тысячи человек.10. Республика ДагестанРеспублика Дагестан замыкает десятку лидеров по приросту населения. Это регион, в котором прирост был достигнут исключительно за счет естественного прироста. Более того, в период с 2017 по 2019 годы из региона уехали 30 тысяч человек. При этом естественный прирост составил 98,9 тысячи человек, не только компенсировав число уехавших, но и сделав регион одним из лидеров по приросту населения. Всего же, по данным на 1 января 2020 года, численность населения в регионе составила 3110,9 тысячи человек, а общий прирост составил 2,3%.