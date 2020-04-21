По мере того как коронавирус распространяется по территории США, забирая ежедневно все больше жизней, администрация Трампа сталкивается со сложностями, а кроме того, подвергается жесткой критике со стороны населения и СМИ. Прежде всего критика связана с прошлыми решениями администрации сократить часть программ системы здравоохранения, от которой в настоящий момент зависит вся страна.

По мере того как коронавирус распространяется по территории США, забирая ежедневно все больше жизней, администрация Трампа сталкивается со сложностями, а кроме того, подвергается жесткой критике со стороны населения и СМИ. Прежде всего критика связана с прошлыми решениями администрации сократить часть программ системы здравоохранения, от которой в настоящий момент зависит вся страна.Однако администрация Трампа также становится объектом критики за то, что она не может выполнить поставленные цели в сфере борьбы с эпидемией.Ниже мы расскажем о 5 провалах администрации Трампа в борьбе с коронавирусом.Нехватка средств для проведения тестированияАдминистрация Трампа предложила план по обеспечению необходимым количеством средств для проведения тестов на коронавирус. Эти тесты были разработаны центрами по контролю заболеваний. Предполагалось, что средства для проведения тестов будут распространяться по лабораториям в разных городах страны и мира.Однако нехватка материалов для тестов серьезно подорвала план администрации Трампа организовать тестирования по всей стране. Задержки в поставках и нехватка материалов привели к тому, что многие люди на ранних стадиях заболевания остались без диагноза, что способствовало распространению заболевания.Имеющиеся тесты используются для медиков, а также для людей с подтвержденным контактом с заболевшими. Однако для остальных людей единственный вариант – соблюдать режим самоизоляции.Объявления о правилах соблюдения карантина по всей странеПредполагалось, что администрация предоставит каждому штату необходимую информацию вовремя, а также будет выдавать необходимые рекомендации.Этот план предполагал необходимые меры, такие как самоизоляция, дистанцирование, что является наиболее эффективными методами в ситуации, когда вакцина от болезни еще не изобретена.Кроме того, план предполагал определенные меры федеральной помощи, выделяемой системе здравоохранения отдельных штатов.Однако на самом деле информационная поддержка оказалась нерегулярной и недостаточной.Несмотря на то что было объявлено о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, каждый отдельный штат принимал решение о том, когда именно вводить эти меры. В итоге власти некоторых штатов излишне долго тянули время, прежде чем ввести запрет на общественные собрания, что привело к негативным результатам и росту заболеваемости.Эксперты отмечают, что власти слишком долго говорили о низком риске от коронавирусе, включая самого президента Трампа, который публично заявлял о том, что риск незначителен и ситуация находится под контролем. Это, по мнению критиков, привело к тому, что власти на местах зачастую недостаточно оценили риски распространения заболевания, что и привело к несвоевременному введению мер самоизоляции.Распространение противоречивой информации во время брифинговПредполагалось, что администрация будет своевременно делать публичные заявления, предоставляя точную информацию о ситуации в стране.Однако отмечается, что заявления политиков противоречили информации, которая поступала от специалистов в области здравоохранения.При этом во время ежедневных брифингов президент Трамп выдавал противоречивую и неверную информацию о ситуации в стране. Он также предположил, что вирус исчезнет по мере потепления, что неверно, а также заявлял, что этот вирус не более опасен, чем обычный грипп.Отказ от поддержки ВОЗ вопреки планам администрации ТрампаПланировалось развивать международное сотрудничество, включая сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения. Администрация Трампа не раз заявляла, что страны не одиноки в борьбе с коронавирусом и что необходимо развивать широкое международное сотрудничество, которое способствовало бы развитию скоординированных действий по борьбе с вирусом.В частности, одной из организаций, которая занимается непосредственно сотрудничеством в сфере здравоохранения, является Всемирная организация здравоохранения.Однако в самый разгар эпидемии администрация Трампа заявила о приостановке финансирования ВОЗ. 14 апреля Трамп заявил, что он намерен приостановить финансирование ВОЗ в самый разгар эпидемии, так как администрация полагает, что действия ВОЗ по борьбе с вирусом неверны. В частности, он обвинил организацию в том, что она якобы работает на Китай, так как все ее действия были выгодны Китаю, полагает Трамп.Отмечается, что взносы США в ВОЗ являются самыми большими среди всех 194 стран-членов организации. Годовой бюджет организации составляет $4,8 миллиарда. Эксперты считают, что если организация лишится значительной доли этих денег, это станет серьезным ударом и помешает в разработке вакцины от коронавируса.Нехватка средств медицинской защитыАдминистрация планировала ускорить производство и распространение средств медицинской защиты.В 2017 году администрация Трампа спрогнозировала, что в случае эпидемии гриппа потребуется большое число масок и других средств защиты, в связи с чем необходимо иметь возможности для ускорения производства в случае необходимости.Однако на самом деле в стране наблюдается катастрофическая нехватка средств медицинской защиты, причем не только для населения, но и для медиков.Учитывая то, что администрация Трампа в последние годы уделяла большое внимание развитию цепочек поставок и торговли, ситуация с масками кажется абсурдной.Согласно опросу, проведенному в марте, многие врачи и медсестры в больницах США вынуждены повторно использовать маски, которые предназначены для одноразового использования.Многие эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что поставок масок не хватает, чтобы обеспечить даже медицинский персонал, который находится на передовой по борьбе с распространением вируса. Многие врачи заразились от пациентов, были даже случаи смертельного исхода среди врачей.