На этой неделе нас ждут важные события, но, пожалуй, самым важным для российского рынка станет заседание Банка России по денежно-кредитной политике. Ниже мы расскажем о главных событиях предстоящей недели.

На этой неделе нас ждут важные события, но, пожалуй, самым важным для российского рынка станет заседание Банка России по денежно-кредитной политике.Ниже мы расскажем о главных событиях предстоящей недели.Понедельник, 20 апреля- Российские компании обсудят дивиденды за 2019 годВ частности, в понедельник, 20 апреля, совет директоров ПАО "Татнефть" обсудит дивиденды за 2019 год. Во вторник, 21 апреля, совет директоров ПАО "Роснефть" обсудит дивиденды за 2019 год.Среда, 22 апреля- РФ опубликует важную статистикуВ частности, будут опубликованы такие данные, как промпроизводство за март, а также цены производителей за мартЧетверг, 23 апреля- США и ЕС опубликуют важную статистикуБудут обнародованы такие данные по США, как PMI обрабатывающих отраслей за апрель, а также продажи новостроек за март. Если говорить о еврозоне, то здесь будут опубликован PMI обрабатывающих отраслей еврозоны за апрель.- Будут опубликованы результаты деятельности ряда крупных компанийВ четверг будут опубликованы данные по операционным результатам таких компаний, как ПАО "Полюс", ПАО "ТМК" за I квартал. Кроме того, будут опубликованы финансовые результаты Mail.ru Ltd. за I квартал.- Встреча министров финансов ЕС в онлайн-форматеВо время встречи, которая пройдет в виде онлайн-конференции, министры финансов обсудят возможности для поддержки экономики на фоне эпидемии коронавируса. Ранее министры финансов согласовали пакет помощи экономике, на который выделят более 500 тысяч евро.Пятница, 24 апреля- Ставка Банка России, пресс-конференция председателя Эльвиры НабиуллинойРанее сообщалось, что на заседании 24 апреля Банк России может рассмотреть снижение ключевой ставки. В частности, Эльвира Набиуллина заявила о такой возможности, а также о других мерах по смягчению денежно-кредитной политики.- США опубликуют важную статистикуВ пятницу будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования за март, а также уточненный индекс потребительской уверенности в США от Университета Мичигана за апрель.- Финансовые результаты компанийВ частности, в пятницу будут обнародованы финансовые результаты таких компаний, как ПАО "Северсталь", X5 Retail Group NV за I квартал.