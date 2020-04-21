Его спасла лишь машина «скорой» помощи, подъехавшая по вызову

21 апреля в сети появилось видео, на котором жители Александрова устраивают самосуд над водителем BMW X5, перевернувшимся после столкновения с двумя машинами из-за проезда на красный свет.На кадрах видно, как, сначала, мужчина, не сбавляя скорости, пролетает на запрещающий сигнал светофора и на перекрёстке врезается в две машины подряд. От столкновения его автомобиль перевернулся, а все очевидцы происшествия «ломанулись» мстить лихачу. В течении нескольких минут александровцы пинали перевёрнутую машину, пытаясь разбить стёкла и добраться до водителя. Его спасла лишь машина «скорой» помощи, подъехавшая по вызову.Из-за высокого содержания ненормативной лексики в видео опубликовать его мы не можем, поэтому, держите ссылку на группу ВКонтакте .В УМВД России по Владимирской области заявили, что водителя BMW привлекли к административной ответственности за проезд на красный свет. Тот, в свою очередь, не стал заявлять о попытке избиения, тем более, что, как полиция прокомментировала эпизод коллегам из «Владимирских Ведомостей», находившиеся поблизости граждане пытались извлечь водителя из машины для оказания медицинской помощи.