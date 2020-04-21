Бельгийский футбольный клуб Андерлехт готовится к жестким санкциям в отношении полузащитника команды Самира Насри. Руководство пурпурно-белых может разорвать действующее соглашение с 32-летним футболистом, если тот не выйдет на связь с представителями команды.

Бельгийский футбольный клуб "Андерлехт" готовится к жестким санкциям в отношении полузащитника команды Самира Насри. Руководство "пурпурно-белых" может разорвать действующее соглашение с 32-летним футболистом, если тот не выйдет на связь с представителями команды.По информации Daily Mail, Насри оказался единственным игроком "Андерлехта", не захотевшим сообщить клубу место своего нахождения в период самоизоляции, связанный с пандемией коронавируса. Известно, что футболист отправился в Дубай. Больше ни с кем на связь он не выходил.Напомним, что Насри перешел в бельгийский клуб летом 2019 года. Ранее футболист выступал за "Манчестер Сити", "Арсенал", "Севилью", "Вест Хэм", "Марсель" и "Антальяспор".