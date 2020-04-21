Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило российскому правительству приравнять работающих мигрантов к гражданам РФ для получения пособий по безработице, сообщается в письме гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, направленному премьер-министру Михаилу Мишустину.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило российскому правительству приравнять работающих мигрантов к гражданам РФ для получения пособий по безработице, сообщается в письме гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, направленному премьер-министру Михаилу Мишустину."На время оказания поддержки работникам организаций приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости", — сообщается в письме (цитата ТАСС).По указу президента России Владимира Путина увеличены пособия по безработице до прожиточного минимума в размере 12,130 тысячи руб. Компании могут получить эти деньги из бюджета на выплаты сотрудникам при условии сохранения занятости.Правительство РФ утверждает ежегодные квоты на привлечение труда мигранта. Потребность в привлечении в 2020 году иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, было утверждено в декабре 2019 года в количестве 104,993 тысячи человек.По данным МВД, количество мигрантов в Москве превышает 1,6 миллиона человек, в целом по России — около 12 миллионов. Десятки тысяч мигрантов работают на стройках. В условиях карантина иностранцы не могут уехать. В некоторых регионах остановлены стройки, в Москве и Московской области — с 12 апреля.Совладелец крупнейшей в России строительной компании "ПИКа" Сергей Гордеев на совещании у президента РФ сообщил, что общее число сотрудников и рабочих компании в самоизоляции достигло 50 тысяч человек. Общие расходы компании на их поддержку составляют около 800 миллионов руб. в месяц.