Банки и страховые компании развернули онлайн-продажу новых страховок – от коронавируса. Некоторые полисы даже позволяют консультироваться с врачами при помощи телемедицины. Каковы плюсы и минусы таких полисов?

Банки и страховые компании развернули онлайн-продажу новых страховок – от коронавируса. Некоторые полисы даже позволяют консультироваться с врачами при помощи телемедицины. Каковы плюсы и минусы таких полисов?COVID-19 попал под прицелы страховых компаний. Они стали предлагать россиянам полис от коронавируса. Принцип у него такой же, как от несчастного случая. В случае смерти семья погибшего может рассчитывать на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей. А за попадание в больницу — от 1 до 2 тысяч рублей в сутки."При первичном диагностировании это от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от программы, — поясняет Муратхан Эльдаров, заместитель генерального директора страховой компании "АРСЕНАЛЪ". — При временной нетрудоспособности — еще до 250 тысяч рублей. По смерти лимиты от 200 тысяч до миллиона"."Страховым случаем является экстренная госпитализация или смерть в результате коронавируса. Возмещение выплачивается в течение 10 банковских дней после признания случая страховым", — поясняет Олеся Сабанова, директор по андеррайтингу личных видов страхования СК "Согласие".Вариаций, на какую сумму и сколько человек застраховать, много. Некоторые и вовсе рассчитываются с клиентом не деньгами, а лечением. "Мы покрываем этот риск в рамках страхования путешественников, — говорит Иван Мироненко, генеральный директор "Тинькофф Страхования". — Это в рамках полиса за рубеж и путешествующего по России. Если заболеет, мы оказываем лечение. Также оплачиваем лекарства".Но юристы советуют как минимум спросить у менеджера полный список документов, который подтвердит страховой случай. Ну и само собой — внимательно читать договор. Ведь страховщик может и отказать. Например, сослаться на то, что клиент сам себя подвергал опасности в автобусе, метро или на работе. Случай посложнее — когда тест на коронавирус COVID-19 оказался неточным."Вы просто не понимаете — у вас обычный ОРВИ или этот сложный вирус, — комментирует юрист Сергей Гебель. — И вы идет в медучреждение, и тест не определяет вам, что это коронавирус. А впоследствии окажется, что это был коронавирус и, если вы не подготовились документально, то вы не докажете, что это был коронавирус изначально".Не исключено, что коронастраховки — лишь маркетинговый ход. И, возможно, даже выгодней купить комплексный полис на все случаи. Ведь по статистике, риск получить инфаркт, инсульт или онкологию намного выше, чем подхватить вирус. "Лучше, я считаю, делать страховку "Смерть по любой причине", а не адресно против конкретной болячки", — уверена Наталья Смирнова, финансовый консультант. К примеру, страхование на все случаи с выплатой 1 миллиона рублей обойдется от 5 до 10 тысяч рублей в год. Главное понимать, что этот финансовый инструмент — не способ заработать. Хотя рынок автострахования ОСАГО иногда показывает как раз таки обратные примеры.