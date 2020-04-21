Мужчина из Дубны решил странным способом избавиться от старого деревянного дома на дачном участке. Он отвез его в лес на машине. Как пишет , небольшую постройку гражданин оставил у дороги ..

Мужчина из Дубны решил странным способом избавиться от старого деревянного дома на дачном участке. Он отвез его в лес на машине.Как пишет "", небольшую постройку гражданин оставил у дороги неподалеку от санатория. К одной из стен он прибил объявление с рисунком и надписью: "Дом свободный, живите, кто хотите". Пока жильцов не нашлось, но домиком уже заинтересовались в местной администрации.