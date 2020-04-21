Disney хочет сэкономить $500 миллионов, перестав выплачивать зарплату 100 тысячам сотрудников, работающим в тематических парках и отелях компании.

Развлекательные парки по всему миру опустели из-за пандемии, и компания Disney решила, что может сэкономить на сотрудниках своих комплексов, раз уж те сейчас не функционируют.Как сообщает Financial Times, мировой лидер индустрии развлечений решил не выплачивать зарплату более чем ста тысячам работников тематических парков и отелей, находящимся в отпусках. Это принесет "Диснею" порядка полумиллиарда долларов ежемесячно."Учитывая, что на рабочую силу приходится примерно 45% операционных расходов и 33% общих расходов, мы предполагаем заметную экономию", – прокомментировала FT планы компании Алексия Квадрани из JPMorgan.Однако такая экономия может дорого обойтись конгломерату в плане репутации. Как отмечает издание, компания является одним из крупных получателей господдержки на сотни миллионов долларов. Кроме того, по информации Financial Times, в этом году Disney докредитовалась, и сейчас свободный денежный поток гиганта оценивается примерно в $20 миллиардов. При этом ее руководство отказывается пересматривать бонусы топ-менеджмента и переносить выплату дивидендов. В июле "Дисней" намерен выплатить акционерам примерно полтора миллиарда долларов.Стоит отметить, что по итогам 2019 года Disney получила около $7 миллиардов операционной прибыли от своих парков, услуг и продуктов, то есть примерно половину от общего объема.Disney пообещала обеспечивать полное медицинское обслуживание персонала, находящегося в неоплачиваемом отпуске. Кроме того, начиная с 19 апреля концерн рекомендовал сотрудникам подавать заявки на дополнительные федеральные выплаты по безработице. В Орландо, где проживают более 70 тысяч работников Disney, пособие от штата одно из самых низких в США: Флорида платит до $275 в неделю в течение 12 недель.