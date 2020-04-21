Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило увеличить пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса в экономике, сообщается в письме гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, направленному премьер-министру Михаилу Мишустину.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило увеличить пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса в экономике, сообщается в письме гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, направленному премьер-министру Михаилу Мишустину.На эти меры потребуется 0,5-1 триллиона руб. "Данное повышение благоприятно отразится на розничной и оптовой торговле, повысит спрос на продукцию промышленности и услуг", — сообщается в письме (цитата ТАСС).Это повышение платежеспособного спроса лишь часть мер господдержки экономике. АСИ напоминает, что потребительский спрос в России был слабым из-за многолетнего падения реальных располагаемых доходов населения (в 2019 году составили 92% от уровня докризисного 2013 года). По оценке агентства, для поддержки экономики и населения необходимо не менее 1-2% ВВП (1,1-2,2 триллиона руб.).Премьер-министр Михаил Мишустин в марте 2020 года подписал постановление о повышении социальных пенсий в России с 1 апреля на 6,1%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек – получатели социальных пенсий. Пенсии повышаются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год. На повышение социальных пенсий будет направлено 21,7 миллиарда руб. до конца года, или по 2,41 миллиарда руб. в месяц.Индексация социальных пенсий в 2020 году примерно в 2 раза выше инфляции и больше индексаций социальной пенсии за последние 2 года: в 2019 году – 2%, в 2018 году — 2,9%. В эти года пенсии повышались на уровне инфляции. Социальная пенсия выплачивается россиянам, которые по разным причинам не смогли заработать трудовой стаж. Это и инвалиды, и дети без кормильца. Одновременно с социальными пенсиями повышены военные пенсии, пенсии участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам повышены на 6,6%. В итоге среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тысячу руб.К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 руб., сообщил ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.