Представитель оперативного штаба по коронавирусу, врач Александр Мясников сообщил, что доклинические испытания российской вакцины от коронавируса продлятся до 31 мая. Клинические ..

Представитель оперативного штаба по коронавирусу, врач Александр Мясников сообщил, что доклинические испытания российской вакцины от коронавируса продлятся до 31 мая. Клинические испытания планируют начать уже 1 июня, сообщает .Разработкой вакцины занимается Государственный научный центр "Вектор". Одна из его сотрудников – Наталья Думченко – заявила, что к клиническим испытаниям можно будет приступить только после одобрения Минздрава России и этического комитета при нем.