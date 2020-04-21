В Топчихинском районе Алтайского края произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате три человека погибли и трое пострадали.

В Топчихинском районе Алтайского края произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате три человека погибли и трое пострадали, сообщают представители ГУ МВД по региону.Как уточняется, столкновение грузовика и легкового автомобиля Chevrolet Niva произошло на 88 километре автодороги А322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу грузовику MAN TGS. В результате аварии три человека погибли, трое получили травмы различной степени тяжести.Для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства случившегося, передает ТАСС.