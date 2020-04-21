Странам Евросоюза для борьбы с кризисом из-за коронавируса необходима помощь в размере около 1,5 триллиона евро, сообщила комиссар Европейского cоюза по экономике Паоло Джентилони.

Странам Евросоюза для борьбы с кризисом из-за коронавируса необходима помощь в размере около 1,5 триллиона евро, сообщила комиссар Европейского cоюза по экономике Паоло Джентилони.Из них 500 миллиардов евро необходимо немедленно – медикам и бизнесу. "Еврогруппа внесла предложения о помощи на сумму более 500 миллиардов евро для финансирования сектора здравоохранения и краткосрочной помощи, а также для поддержки малых и средних предприятий", — заявил Джентилони немецкому журналу Der Spiegel."Осталось найти примерно 1 триллион евро. Эта та сумма, с которой мы должны работать прямо сейчас", — отметил Джентилони (цитата Reuters).Международное рейтинговое агентство S&P Global прогнозирует мировая экономика сократится на 2,4% в текущем году, а в США и еврозоне упадет на 5,2% и 7,3% соответственно.Европа, вероятно, столкнется с более серьезной рецессией, чем остальной мир, и ее экономика может не показать явных признаков восстановления до 2021 года, заявил 13 апреля заместитель председателя Европейского центрального банка Луис де Гиндос."В еврозоне наиболее вероятный сценарий заключается в том, что мы увидим некоторые признаки роста, начиная с III квартала, но настоящего восстановления экономической активности придется ждать до 2021 года. В любом случае 2021 год не сможет компенсировать весь спад в 2020 году", — сказал де Гиндос в интервью испанской газете La Vanguardia, опубликованном на сайте ЕЦБ.Развитие ситуации будет зависеть от продолжительности ограничений, введенных для борьбы с распространением вируса, добавил он. ЕЦБ в марте представил масштабный пакет стимулов для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии. Регулятор также решил запустить чрезвычайную программу покупки облигаций на сумму 750 миллиардов евро.Еврогруппа согласовала и пакет мер на 540 миллиардов евро для борьбы с экономическими последствиями пандемии. "Страны будут переживать глубокую рецессию, которая окажет влияние на их государственные финансы. Это повлечет за собой большие потребности в финансировании в размере от 1 триллиона до 1,5 триллиона евро — суммы, подобной которой мы, вероятно, никогда раньше не видели", — отметил зампред ЕЦБ. Тем не менее "уровень долга в еврозоне является устойчивым, и когда этот кризис закончится, экономические условия вернутся в норму", добавил он.