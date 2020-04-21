Завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА Владимир Никифоров рассказал о странностях нового коронавируса, который ведет себя нетипично. Человек может сидеть перед врачом и говорить, что он чувствует себя хорошо, а КТ показывает, что пациент должен быть уже в реанимации.

Завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" рассказал о странностях нового коронавируса, который ведет себя нетипично."Почему-то не следует канонам классической эпидемиологии", — отметил Никифоров.По его словам, если обычная пневмония хорошо видна на рентгеновском снимке, то в случае с SARS-CoV-2 ее можно увидеть только с помощью КТ (компьютерной томографии).При этом, отметил инфекционист, человек может сидеть перед врачом и говорить, что он чувствует себя хорошо, а снимок показывает, что пациент должен быть уже в реанимации – настолько сильно поражена легочная ткань.Но, отметил Никифоров, чувствует себя человек "хорошо" только "до поры до времени, а потом идет катастрофический обвал".И объяснить такое особое течение COVID-19 специалисты пока не могут, признался инфекционист.