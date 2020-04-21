Google хочет пробраться в бумажник пользователей вслед за Apple — издание TechCrunch опубликовало попавшие к нему изображения дебетовой карты с брендингом Google. Журналисты получили доказательства, что первоисточником материалов является Google.

Google хочет пробраться в бумажник пользователей вслед за Apple - издание TechCrunch опубликовало попавшие к нему изображения дебетовой карты с брендингом американского поисковика. Журналисты получили доказательства, что первоисточником материалов является именно Google.Предполагается, что карточка сможет быть как физической, так и виртуальной, и позволит делать покупки, оплачивая их с привязанного счета, не только при помощи самого пластика, но и смартфоном, либо в онлайн-магазинах.Для управления картой - просмотра средств на счету, совершенных покупок или блокировки - будет создано специальное приложение. Среди банков-партнеров, возможно, фигурируют Citibank и Stanford Federal Credit Union.Источник в компании сообщил TechCrunch, что в Google рассчитывают создать полновесного конкурента финтех-системе Apple, включающей платежную функцию Apple Pay и физическую карту Apple Card. Она значительно расширит возможности по сравнению с нынешним вариантом Google Pay.Напомним, Apple - уже не единственная крупная IT-компания, предлагающая свою физическую банковскую карточку пользователям. Недавно аналогичный продукт представила и китайская Huawei.