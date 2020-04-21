Власти Канады еще на 30 дней продлили ограничения на перемещения через границу с США. Несущественные поездки между странами запрещены до 21 мая.

Власти Канады еще на 30 дней продлили ограничения на перемещения через границу с США. "Несущественные" поездки между странами запрещены до 21 мая. При этом премьер-министр страны Джастин Трюдо в своем телеобращении к гражданам отметил, что ограничения, по всей видимости, сохранятся на "многие недели".Между тем, президент США Дональд Трамп в ходе последнего брифинга отметил, что Соединенные Штаты и Канада уже близки к снятию ограничений. Он подчеркнул, что Канада может стать первой страной, в которую снова беспрепятственно смогут ездить американцы.Ограничения на трансграничные поездки были введены еще 18 марта: тогда Трюдо объявил, что власти Канады и США пришли к обоюдному решению об ограничении сообщения. Нынешнее их продление – уже второе. Речь идет в первую очередь о туризме и отдыхе, хотя граждане соседних государств могут возвращаться на место проживания, имея, естественно, подтверждающие документы. При этом перевозка грузов между странами не ограничивается: сохранение цепочек поставок – одна из приоритетных задач.