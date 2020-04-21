Нападающий клуба РПЛ Сочи Александр Кокорин вспомнил неприятный эпизод, связанный с футболистом сборной Португалии и туринского Ювентуса Кришитану Роналду. 29-летний россиянин не понял поступка звездного игрока, не захотевшего отдавать майку Дмитрию Комбарову.

Нападающий клуба РПЛ "Сочи" Александр Кокорин вспомнил неприятный эпизод, связанный с футболистом сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Кришитану Роналду. 29-летний россиянин не понял поступка звездного игрока, не захотевшего отдавать майку Дмитрию Комбарову."С Криштиану случай был. Мы выиграли у Португалии 1:0, и он расстроился. К нему подошел Комбар (Дмитрий Комбаров), а тот не дал ему футболку. Со стороны выглядело очень некрасиво", – заявил Кокорин комментатору Нобелю Арустамяну в Instagram спортивного журналиста.Напомним, что сборная России обыграла команду Португалии со счетом 1:0 в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2014. Матч состоялся 12 октября 2012 года.