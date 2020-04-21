Звезда сериала Великолепный век Мерве Болугур чувствует
себя лучше. Артистка призналась, что избавилась от депрессии.
Звезда сериала "Великолепный век" Мерве Болугур чувствует
себя лучше. Артистка призналась, что избавилась от депрессии.
Мерве Болугур – очень чувствительная натура. Долгое время
актриса лечилась у психотерапевта. Специалист помогал звезде сериала "Великолепный
век" избавиться от ментальных проблем.
Судя по всему состояние Болугур улучшилось. Артистка смогла
начать жизнь с чистого листа.
"Жизнь – наш учитель, и мы должны с оптимизмом воспринимать
все, что она нам преподносит", – рассудила артистка. Звезда сериала "Великолепный
век" призналась, что измениться внутренне
ее заставила пандемия коронавируса и
ее ужасающие последствия. Мерве осознала ценность каждой минуты жизни.
Теперь звезда теленовелл ждет улучшения эпидемиологической
обстановки в Турции. Мерве мечтает поскорее вернуться к ежедневной рутине, сообщает портал
Напомним, создатели сериала "Великолепный век" написали
персонажа Нурбану-султан специально для Мерве Болугур. За каждый эпизод знаменитость получала шесть с половиной тысяч долларов.
18 Дек 2019 в 8:14 PST
Добавим, что Болугур не только популярная артистка, но и
модель. С 2014 года актриса является лицом популярной линии косметики Maybelline
в Турции. Напомним, сериал можно смотреть онлайн
на официальном сайте телеканала .