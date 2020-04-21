Звезда сериала Великолепный век Мерве Болугур чувствует себя лучше. Артистка призналась, что избавилась от депрессии.

Звезда сериала "Великолепный век" Мерве Болугур чувствуетсебя лучше. Артистка призналась, что избавилась от депрессии.Мерве Болугур – очень чувствительная натура. Долгое времяактриса лечилась у психотерапевта. Специалист помогал звезде сериала "Великолепныйвек" избавиться от ментальных проблем.Судя по всему состояние Болугур улучшилось. Артистка смогланачать жизнь с чистого листа."Жизнь – наш учитель, и мы должны с оптимизмом восприниматьвсе, что она нам преподносит", – рассудила артистка. Звезда сериала "Великолепныйвек" призналась, что измениться внутреннеее заставила пандемия коронавируса иее ужасающие последствия. Мерве осознала ценность каждой минуты жизни.Теперь звезда теленовелл ждет улучшения эпидемиологическойобстановки в Турции. Мерве мечтает поскорее вернуться к ежедневной рутине, сообщает порталНапомним, создатели сериала "Великолепный век" написалиперсонажа Нурбану-султан специально для Мерве Болугур. За каждый эпизод знаменитость получала шесть с половиной тысяч долларов.18 Дек 2019 в 8:14 PSTДобавим, что Болугур не только популярная артистка, но имодель. С 2014 года актриса является лицом популярной линии косметики Maybellineв Турции. Напомним, сериал можно смотреть онлайнна официальном сайте телеканала .